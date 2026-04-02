Industria de Ramos Arizpe enfrenta retos por aumento del diésel

SALTILLO, COAH.- El incremento en el precio del diésel comienza a reflejarse en los costos de logística, particularmente por el constante traslado de materias primas y productos terminados, advirtió el presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales de Ramos Arizpe, Diego Gándara Cavazos.

El representante empresarial explicó que cualquier aumento en los energéticos impacta directamente en la cadena de suministro, al encarecer el transporte de mercancías, lo que podría trasladarse eventualmente al precio final de los productos.

Detalló que, en una primera etapa, el ajuste se percibe en los costos de traslado; sin embargo, posteriormente podría repercutir en el consumidor, dependiendo de cómo cada empresa absorba o distribuya estos sobrecostos dentro de su modelo de operación.

"Depende de cada industria y de su esquema de costeo definir si ese incremento lo absorbe el productor o se refleja en el precio final, algo similar a lo que ocurrió con el tema de los aranceles", señaló.

Pese a este escenario, Gándara Cavazos subrayó que la industria en la Región Sureste no se ha detenido, aunque sí enfrenta un entorno de incertidumbre que ha influido en su ritmo de operación.

Indicó que, debido a la interconexión de las cadenas de suministro, es complicado frenar las actividades productivas de forma repentina, por lo que las empresas continúan operando, aunque no todas al máximo de su capacidad.

"Tenemos industrias trabajando entre el 80 y el 90 por ciento, mientras que otras registran niveles menores, dependiendo del giro", apuntó.

En cuanto al empleo, aseguró que si bien persiste la rotación laboral característica de la región, no se han registrado despidos masivos recientes, pese al contexto económico.

Finalmente, expresó su expectativa de que la estabilidad laboral se mantenga, aun con los retos que enfrenta el sector industrial.