Participa Saltillo: Iniciativa para mejorar Saltillo con participación ciudadana

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a cargo de Javier Díaz González, reafirma su compromiso con la cooperación ciudadana a través del programa "Participa Saltillo", una iniciativa que promueve la intervención directa de las y los saltillenses, así como de jóvenes universitarios, en la toma de decisiones sobre obras y proyectos para mejorar la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que, mediante este programa, madres y padres de familia, trabajadores y estudiantes de distintas universidades de la región participan en talleres formativos y mesas de trabajo donde analizan necesidades urbanas, proponen soluciones viables y priorizan proyectos que impacten de manera positiva en sus comunidades.

"El objetivo principal es fortalecer una cultura cívica activa, incluyente y corresponsable, por lo que ahora toda la sociedad civil podrá decidir en qué obras y proyectos invertirá el Gobierno Municipal una parte de los recursos provenientes del pago del predial; así, los saltillenses deciden y nosotros lo trabajamos", expresó Javier Díaz González.

¿Qué actividades incluye el programa Participa Saltillo?

Durante una de estas sesiones, realizadas en la Universidad Carolina, las y los jóvenes recibieron orientación en temas como planeación urbana, presupuesto participativo, desarrollo sostenible y evaluación de impacto social.

A partir de estas herramientas, se elaboran propuestas enfocadas en infraestructura, movilidad, espacios públicos, medio ambiente y servicios urbanos que mejoren su entorno de manera significativa, siempre en favor de toda la comunidad.

Patricia Peña Aguirre, contralora municipal, mencionó que el programa del alcalde Javier Díaz González, "Participa Saltillo", no solo abre espacios de diálogo entre gobierno y ciudadanía, sino que impulsa el liderazgo juvenil y fomenta una visión estratégica del desarrollo municipal.

"Las propuestas generadas en estos talleres son integradas en un proceso de análisis técnico para su posible ejecución, garantizando transparencia y viabilidad en los proyectos ciudadanos", refirió Patricia Peña Aguirre.

¿Cuáles son los proyectos que se ejecutarán?

Destacó que, en esta ocasión, serán nueve proyectos los que se concreten en los sectores oriente, poniente, sur, norte y centro de la capital de Coahuila, con un presupuesto cercano a los 2 millones de pesos por cada uno para su realización.

Asimismo, este mismo tipo de taller de cocreación de obras y proyectos se realizará de manera programada en instituciones educativas como la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), la Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad La Salle (ULSA), entre otras más.

Con este programa, el Gobierno Municipal consolida su modelo de gobierno participativo, en el que la población y las nuevas generaciones contribuyen de manera activa a construir el Saltillo del futuro, con sentido de pertenencia y responsabilidad compartida en el crecimiento y transformación de la ciudad.