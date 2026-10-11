Aumenta la presencia de pedigüeños en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La presencia de pedigüeños en cruceros y establecimientos comerciales de Saltillo aumenta durante los periodos vacacionales y la temporada decembrina, informó Alfonso Figueroa, director del DIF municipal, quien señaló que la dependencia mantiene atención permanente para identificar posibles riesgos a los derechos de niñas y niños.

El funcionario indicó que el organismo recibe hasta 10 reportes mensuales relacionados con personas que solicitan apoyos económicos o en especie en los cruceros. A estos se suman más de 15 casos adicionales que el personal detecta durante sus recorridos y labores de atención.

Explicó que la presencia de estas personas suele incrementarse durante las vacaciones y al cierre del año, cuando, de acuerdo con el funcionario, aumenta la capacidad adquisitiva de la población por el pago de prestaciones y otros ingresos.

Ante esta situación, personal de la Procuraduría Municipal del DIF atiende los reportes, se acerca a las personas involucradas y les ofrece los programas y apoyos disponibles. La intervención pone especial atención en los casos donde hay menores de edad.

Figueroa detalló que parte del procedimiento consiste en verificar si existe alguna circunstancia que pueda poner en riesgo los derechos de niñas y niños, así como corroborar la identidad de los adultos que los acompañan para confirmar si son sus padres, madres o tutores y si cuentan con la documentación correspondiente.

Cuando el personal detecta alguna irregularidad o los adultos no pueden acreditar el vínculo con los menores, se da vista a las autoridades competentes.

El director del DIF aclaró que no existe un operativo nocturno específico para atender este fenómeno; sin embargo, personal de guardia de Trabajo Social y del área jurídica de la Procuraduría Municipal recibe reportes las 24 horas del día.

Esto incluye situaciones en las que niñas y niños acompañan a adultos que venden dulces en restaurantes y taquerías durante la noche, incluso cerca de las 23:00 o 00:00 horas.

Como parte de la atención, el organismo ofrece programas y apoyos institucionales. Cuando las personas no desean recibirlos, también les brinda la opción de ser canalizadas a un albergue temporal, donde pueden pasar la noche y recibir alimentos calientes.

Figueroa señaló que la atención se mantiene de manera permanente y que la participación de las personas en los programas y apoyos ofrecidos es voluntaria.