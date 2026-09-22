Manolo Jiménez se reúne en Austin Texas para impulsar inversión

En gira de trabajo por Austin, Texas, el gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió con Adriana Cruz, directora ejecutiva de Desarrollo Económico y Turismo de Texas, con la finalidad de seguir reforzando lazos de colaboración entre ambas entidades y construir una agenda de trabajo conjunta que sea de beneficio mutuo.

"Excelente reunión con nuestra amiga Adriana Cruz, Secretaria de Economía y Turismo del Gobierno de Texas. Con quien vamos a estructurar un plan económico para atraer en conjunto más empresas de energía que están interesadas en invertir en Coahuila y Texas. Agradezco a nuestros vecinos del norte por considerar a nuestro Estado el mejor lugar para invertir en México", destacó el gobernador.

Además, en esta jornada de trabajo se presentó el Rodeo Saltillo 2026 ante medios de esta comunidad texana, evento que está programado para los días 15, 16, 17 y 18 de octubre.

Acompañado por Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; y Sofía Delgadillo Díaz, directora de la Oficina de Promoción Económica y Turística Pro Coahuila, Manolo Jiménez reiteró que Coahuila y Texas son grandes aliados estratégicos para el desarrollo de ambos lados de la frontera.

Asimismo, dio a conocer a las autoridades de Texas los avances y logros que se han obtenido en nuestra entidad en temas como desarrollo económico, seguridad, turismo, entre otros.

Jiménez Salinas destacó también la colaboración que se tiene con Texas en temas como seguridad y control de migración, y cómo todos estos factores han abonado a que siga habiendo un desarrollo económico en ambas entidades.

El mandatario coahuilense resaltó la importancia que tiene la economía de Texas para nuestra entidad y señaló que la intención es que de esta reunión pueda desdoblarse más trabajo coordinado y en conjunto que detone más y mejores proyectos económicos, turísticos y de otra índole para Coahuila.

De la misma manera, en el marco de lo que será el Rodeo Saltillo 2026, el gobernador dio a conocer que este proyecto se va a potencializar a nivel nacional e internacional para que sea un evento ancla en materia turística y económica para Coahuila.

Manolo Jiménez reconoció que esta presentación del Rodeo Saltillo en Austin fue posible gracias a la colaboración entre los equipos de los gobiernos de Coahuila y de Texas.

Destacó que entre Coahuila y Texas se ha construido una relación de amistad y de confianza, y que, cuando eso pasa, se pueden realizar muchas cosas buenas, cosas que están relacionadas con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con lo que somos.

"Estas cosas son el rodeo y nuestros vinos", detalló.

Agregó que en Saltillo, las y los visitantes pueden ir al mejor rodeo de México, y también pueden probar el mejor vino.

Dio a conocer que este evento contará con actividades deportivas, culturales, ganaderas, gastronómicas y recreativas, y posicionará a Coahuila como referente turístico del rodeo a nivel nacional e internacional.