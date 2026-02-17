Inspección exhaustiva de infraestructura educativa en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Julio Iván Long Hernández, Director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), señaló que la dependencia mantiene en revisión los proyectos de infraestructura educativa en Coahuila de "La Escuela es Nuestra", con el objetivo de garantizar que cumplan con las normas técnicas y evitar riesgos para los estudiantes, tal y como ocurrió con la muerte de un menor en la Región Laguna.

El funcionario destacó que la prioridad es salvaguardar la integridad de niñas y niños, por lo que cualquier construcción dentro de los planteles debe apegarse estrictamente a la normativa federal y a los lineamientos técnicos establecidos.

La revisión de proyectos educativos en Coahuila

Detalló que durante los meses de noviembre y diciembre se inspeccionaron 127 planteles en la región sureste del estado, que incluye municipios como Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe. Estas revisiones corresponden a obras programadas para 2025, algunas ya iniciadas y otras en proceso de arranque.

Como resultado de estas verificaciones, actualmente hay 24 proyectos detenidos de manera preventiva, en espera de que se integren los documentos técnicos necesarios y se emita el acta de validación física correspondiente.

El funcionario aclaró que hasta el momento no se ha rechazado formalmente ningún proyecto; sin embargo, algunos presentan irregularidades administrativas y técnicas que deberán corregirse antes de recibir autorización.

Detalles sobre las irregularidades detectadas

Entre las principales deficiencias detectadas se encuentran la falta de estudios de mecánica de suelo, memorias de cálculo estructural, planos ejecutivos y la ausencia de un director responsable de obra. Además, Long Hernández afirmó que en algunos casos no se cuenta con garantías por vicios ocultos, lo que representa un riesgo en caso de fallas posteriores en las estructuras.

Explicó que estos documentos son fundamentales, ya que permiten determinar las condiciones del terreno, el tipo de cimentación requerida, así como los materiales adecuados para garantizar la seguridad de las construcciones, especialmente en techumbres escolares.

El funcionario destacó que los resultados de las 127 actas de verificación serán entregados a la delegación de Bienestar, instancia que deberá determinar las acciones correspondientes para regularizar las obras que presentan inconsistencias.

Acciones tras el accidente en la escuela

De igual manera, reiteró que las obras permanecerán suspendidas hasta que cumplan con todos los requisitos técnicos y administrativos, pues el objetivo no es frenar los proyectos, sino asegurar que se desarrollen de forma segura.

En relación con el plantel donde ocurrió un accidente que derivó en el fallecimiento de un estudiante tras el colapso de una estructura, se informó que la Fiscalía General del Estado fue la encargada de realizar las investigaciones y asegurar el área para deslindar responsabilidades.

Posteriormente, y una vez autorizado el acceso por parte de la Fiscalía, personal estatal retiró la estructura metálica restante, atendiendo una solicitud directa de los padres de familia, con el fin de eliminar cualquier riesgo adicional.

Actualmente, la escuela ya opera con normalidad y sin peligro para los alumnos, mientras que las autoridades trabajan en mejoras prioritarias como rehabilitación de sanitarios, impermeabilización y reforzamiento de bardas perimetrales.

Asimismo, se mantiene el compromiso de acompañar a la comunidad escolar y analizar la posibilidad de construir una nueva techumbre en el futuro, una vez que existan condiciones técnicas que garanticen la seguridad total de la obra.