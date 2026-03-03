Avanza lentamente la implementación de la CURP Biométrica en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- La implementación de la CURP Biométrica en Coahuila avanza, aunque a paso moderado. Así lo informó Catalina Labastida, titular del Registro Civil en la entidad, quien explicó que actualmente solo se cuenta con cinco equipos para realizar el trámite, lo que ha limitado su cobertura.

"Sí es obligatorio porque es un programa federal que se está incorporando con nosotros desde hace año y medio, pero no podemos hacerlo plenamente obligatorio cuando apenas llevamos un 10% de la población censada", señaló.

De acuerdo con la funcionaria, durante diciembre la afluencia disminuyó considerablemente, pero en enero volvió a repuntar. Sin embargo, en días recientes se generó inquietud entre la población tras difundirse en redes sociales versiones sobre supuestas multas y fechas límite para realizar el trámite.

Labastida aclaró que, si bien existió una fecha programada en agosto del año pasado, en la práctica no puede aplicarse una obligatoriedad total mientras no existan los equipos suficientes para verificar los datos biométricos en todas las dependencias.

"Nos marcan como obligatorio todo, pero ¿cómo damos el servicio a todos los municipios si no hay equipos suficientes?", cuestionó.

Actualmente, el Registro Civil en Coahuila dispone de cinco dispositivos biométricos únicamente en Saltillo. Cuatro oficialías ofrecen el servicio y, además, se realizan brigadas móviles en universidades, empresas y dependencias gubernamentales que lo solicitan.

No obstante, la funcionaria descartó trasladar equipos a otras regiones como Torreón, ya que ello generaría saturación y molestias entre los usuarios.

La titular explicó que la validación biométrica requiere tecnología especial para leer huellas y reconocimiento ocular, por lo que mientras no exista esa infraestructura en todas las dependencias, la CURP tradicional sigue vigente.

En coordinación con el Registro Nacional de Población (RENAPO), el estado busca gestionar recursos federales para adquirir más equipos dentro del programa anual que financia brigadas y campañas de registro oportuno.

"Se trata de hacer las cosas bien y que la gente esté tranquila. Seguimos invitando a los ciudadanos a acercarse; pueden agendar citas para evitar largas filas", indicó.

En Saltillo, el trámite puede realizarse en las oficialías 50 (ubicada en bulevar Valdés Sánchez), 2 (en Jicoténcatl), 38, 39 y en la Dirección del Registro Civil.

Finalmente, Labastida reiteró el llamado a la calma: "No hay un comunicado oficial que establezca una nueva fecha límite. Cuando exista, lo informaremos oportunamente.