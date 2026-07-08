Avanza la obra de la carretera Saltillo – Derramadero en Coahuila

Saltillo, Coah.- Al continuar con sus recorridos por todo el estado para entregar las grandes obras y verificar que se estén construyendo en tiempo y forma, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado del alcalde Javier Díaz González, supervisó los trabajos de construcción de la carretera Saltillo – Derramadero, obra en la que se invierten más de 770 millones de pesos y que registra un avance del 75 por ciento y se entregará a finales de este año.

"Supervisamos la construcción de la carretera Saltillo–Derramadero, una de nuestras principales propuestas de campaña que hoy ya registra un 75 por ciento de avance. Así como aquí en la región Sureste, también estamos impulsando grandes obras en todas las regiones del estado para seguir llevando desarrollo y calidad de vida para nuestra gente", destacó el gobernador.

En total en todas las regiones de Coahuila, se están invirtiendo más de tres millones de pesos en obras prioritarias de infraestructura. Manolo Jiménez mencionó que su gobierno continúa cumpliendo compromisos y que en todas las regiones de Coahuila se están construyendo grandes obras de infraestructura en las que se están aplicando miles de millones de pesos, y que tienen que ver con mejorar la conectividad, la competitividad, la seguridad y la calidad de vida de las familias coahuilenses.

En ese sentido, informó que, a la par de esta carretera Saltillo – Derramadero, en Coahuila se construyen otras grandes obras como el puente de Misión Cerritos, la Expo Coahuila, la ampliación del bulevar Vito Alessio Robles (antigua carretera a Monclova), la prolongación del bulevar Los Pastores y la prolongación del bulevar Las Torres, en la región Sureste.

Además del Sistema Vial Abastos - Independencia, el bulevar La Joya – La Partida, el gran programa de drenaje y pavimento, en Torreón. La Ruta Fiscal en el norte del Estado; el arranque de la modernización del libramiento Puerta 4, en la región Centro; el gran programa de pavimento y recarpeteo, y de agua potable, en la región Carbonífera.

Así como las obras que ya se han entregado, y las megaobras que se anunciaron meses atrás y que se llevan a cabo con inversión público privada.

En la supervisión de la carretera Saltillo – Derramadero, el Mandatario estatal destacó que la obra se está construyendo con recursos cien por ciento estatales, obra que es de gran importancia y relevancia para Saltillo, para la región Sureste y para Coahuila, ya que por ella transitan diariamente más de 20 mil trabajadores y trabajadoras que laboran en las empresas instaladas en el valle de Derramadero. Además, por ella circulan en sus vehículos miles de habitantes de los ejidos ubicados en esta zona de nuestro estado.

"En Saltillo, como con la gran mayoría de los alcaldes y alcaldesas de Coahuila, hemos hecho un gran equipo con Javier Díaz, y en conjunto hemos desarrollado muchos proyectos, muchos programas y muchas obras para bien de nuestra gente", manifestó.

Comentó que para su administración es muy importante arrancar obras, pero que también es muy importante supervisarlas para que vayan en tiempo y forma. Recordó que el proyecto de modernización de esta vía tenía muchos años queriéndose realizar, pero que por diferentes motivos se había quedado rezagada.

"La modernización de la carretera Saltillo - Derramadero fue un compromiso que hicimos en campaña con toda nuestra gente de las comunidades rurales y las y los miles de trabajadores", explicó, al tiempo de reiterar que este mismo año estará entregada y en funcionamiento al cien por ciento.

Agregó que con grandes obras, con programas sociales, con educación, con salud, con seguridad y desarrollo, su administración busca que las y los coahuilenses tengan una mejor calidad de vida.

"Todo esto nos permite que tanto Saltillo, la región Sureste y Coahuila en general, sean de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias", puntualizó.

Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, informó que dentro de esta obra de 7.4 kilómetros y cuatro carriles de circulación, se construyen, además, dos puentes superiores vehiculares, así como obras inducidas de tubería de agua potable de 3.5 kilómetros. Comentó que la modernización de la carretera Saltillo – Derramadero garantizará la seguridad vial de los habitantes de los ejidos vecinos, quienes podrán circular por un circuito lateral.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, agradeció al gobernador por esta obra tan anhelada desde hace muchos años por la gente que trabaja en el valle de Derramadero, así como por los habitantes de las comunidades rurales de esta región. "Esta obra viene a mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las y los saltillenses", destacó.