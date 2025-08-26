Inaugurado pozo El Paraíso Dos para fortalecer abasto de agua potable en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del proyecto para fortalecer el abasto de agua potable a la población, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, autoridades municipales y directivos de Aguas de Saltillo (Agsal) pusieron en operación el pozo "El Paraíso Dos", que se ubica al interior del parque del mismo nombre, en La Aurora.

Esta obra se suma a los pozos de agua que se han puesto en marcha durante este año. Se proyecta que a finales de 2025, se habrán sumado al rededor de 250 litros por segundo, lo que equivale al 10 por ciento del caudal total con el que cuenta nuestra capital.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, comentó que se trabaja de manera coordinada con Agsal para garantizar el abasto a la población.

"Estas obras son muy importantes para Saltillo porque con ellas avanzamos en la instrucción del alcalde Javier Díaz y en el compromiso adquirido de fortalecer el caudal y garantizar el abasto de agua a la población", afirmó Nerio Maltos.

El Director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio felicitó y reconoció la labor que ha realizado el equipo técnico de Aguas de Saltillo en este y otros proyectos similares en los que trabajan.

El director general de Agsal, Iván José Vicente García, comentó que este pozo brinda un caudal de ocho litros por segundo y beneficiará de manera directa a más de 10 mil personas que habitan en las colonias Los Cerritos, Magisterio, Praderas, Bugambilias y Avícola.

Añadió que en el proyecto se invirtieron 2.1 millones de pesos, que contempla también la instalación de una línea de polietileno de 600 metros para conectar este pozo a la red de distribución.

"Con esto seguimos la instrucción del alcalde Javier Díaz González y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quienes agradecemos su apoyo, para incrementar el caudal a la red para el aprovechamiento por parte de la población", apuntó el director general de Agsal.

En el evento también estuvo el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón; el secretario Técnico del Gobierno Municipal, Alfonso González Vélez; el jefe de zona de obra nueva de Aguas de Saltillo, Sergio Iván Russel Peña; así como personal de Agsal.