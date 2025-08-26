Alcalde Javier Díaz González pavimenta calles en Colonia Nuevo Atardecer

SALTILLO, COAHUILA.- Con el inicio de los trabajos de pavimentación en calles de la colonia Nuevo Atardecer, al poniente de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González, sigue llevando obras sociales a todos los sectores de Saltillo para mejorar la calidad de vida de las familias.

Díaz González afirmó que para concretar estos beneficios es clave el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, que es un aliado de las y los saltillenses en diversos temas, entre ellos el de las obras sociales para la comunidad.

"Así como esta obra que iniciamos hoy en la colonia Nuevo Atardecer, hemos comenzado obras similares en todos los sectores de Saltillo, algunas están en proceso, mientras que otras ya fueron concluidas, así vamos a seguir trabajando para llevar más beneficios a las familias saltillenses", declaró el Alcalde.

Dijo que en su gobierno se han hecho trabajos de pavimentación en colonias como Virreyes, Miravalle, Loma Blanca, Ricardo Flores Magón, Nueva Esperanza, Loma Blanca, entre otras.

Díaz González agregó que además de estas obras de pavimentación, se hace una intensa labor de mantenimiento en la ciudad, así como reparaciones en los sectores afectados por las lluvias con bacheo y repavimentación.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que la pavimentación en la colonia Nuevo Atardecer será en las calles Mariana de la Cruz y Roberto López Rodríguez, ambas de tope de calle a tope con el arroyo, lo que representa una longitud total de poco más de 500 metros.

Nerio Maltos añadió que la inversión en este proyecto es de 3.4 millones de pesos y que la labor consiste en terracerías, corte, base hidráulica, carpeta asfáltica, construcción de cordones cuneta y de dentellones, así como renivelación de los brocales.

"Con esta obra de pavimentación que hoy comenzamos se van a beneficiar a las familias de este sector y tendrán un mejor bienestar", afirmó Nerio Maltos.

En representación de las y los vecinos de la colonia Nuevo Atardecer, el señor David Garay Hernández agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por esta obra de pavimentación.

En el evento también estuvo la diputada local, Beatriz Fraustro Dávila; el regidor, Mario Mata Quintero; la regidora, Amal Esper Serur; demás funcionarios municipales, así como vecinas y vecinos de ese sector de la ciudad.