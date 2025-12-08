Avances en Infraestructura Educativa en Coahuila con propuestas de padres

SALTILLO, COAH.- Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador estatal del programa Mejora Coahuila, señaló que el programa de Infraestructura Educativa en Coahuila avanza con la participación directa de los padres de familia, cuyas propuestas son consideradas para definir las prioridades de cada plantel.

El funcionario detalló que durante el presente año se destinaron más de 400 millones de pesos a obras y acciones en escuelas de distintos municipios, luego de un proceso en el que las comunidades educativas plantean sus necesidades y estas se convierten en proyectos concretos.

Elizondo destacó que este modelo de presupuesto participativo ha dado resultados positivos, pues las intervenciones parten de solicitudes hechas por quienes diariamente conocen las condiciones de las instalaciones.

"Son los padres de familia quienes identifican lo urgente y eso permite dirigir mejor los recursos", señaló.

Acciones de la autoridad

Explicó que, una vez recibidas las propuestas, las autoridades educativas y el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) revisan la viabilidad de cada obra y establecen una calendarización.

De igual manera, subrayó que esta dinámica responde a una instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien pidió dar voz a los padres de familia para decidir qué trabajos requieren atención inmediata.

Necesidades comunes en las escuelas

Finalmente, detalló que entre las necesidades más comunes se encuentran la construcción de techumbres, aulas didácticas, bardas perimetrales, así como la rehabilitación de baños y trabajos de pintura.