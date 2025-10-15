DIF Saltillo abre centro de acopio para ayudar a zonas afectadas por lluvias en Veracruz

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, a través del DIF Saltillo, abrió un centro de acopio en sus instalaciones a fin de ayudar a las zonas afectadas por las intensas lluvias en el estado de Veracruz.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, invitó a las y los saltillenses a sumarse y donar diferentes artículos que serán de gran apoyo para quienes resultaron afectados.

"Tu ayuda puede hacer la diferencia, pueden realizar sus donaciones y formar parte del cambio para quienes más lo necesitan en estos momentos", mencionó.

Informó que el centro de apoyo se encuentra en el DIF Saltillo ubicado en la calle Dámaso Rodríguez 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano, de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Se pueden donar artículos de higiene personal y de limpieza, alimentos no perecederos, pañales para adulto y bebé, colchonetas e impermeables.