Contactanos

Coahuila

Bacheo en calles de Saltillo con apoyo del Gobierno de Coahuila

El Ayuntamiento de Saltillo realiza labores de bacheo en la colonia Lourdes como parte de estrategia para elevar calidad de vida en la ciudad.

Redaccion La Voz
Por Redaccion La Voz - 18 septiembre, 2025 - 07:28 p.m.
Bacheo en calles de Saltillo con apoyo del Gobierno de Coahuila
Personal municipal realiza trabajos de bacheo en la colonia Lourdes.

SALTILLO, COAHUILA.- A través del programa "Aquí Andamos", el alcalde Javier Díaz González trabaja para mejorar la accesibilidad y movilidad en los diferentes sectores de la ciudad, a fin de beneficiar a comercios y habitantes de Saltillo.

Con el apoyo del Gobierno de Coahuila, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reforzaron sus acciones de bacheo en calles de la colonia Lourdes.

Este jueves, el Ayuntamiento de Saltillo bacheó a lo largo de la calle Plan de Guadalupe, entre el bulevar Humberto Cid González y el bulevar Antonio Cárdenas, así como en las afectaciones de las calles 15 y Panamá, de este sector de la ciudad.

Estas acciones forman parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz, para elevar la calidad de vida en la ciudad, al reparar el pavimento afectado por las recientes lluvias al interior de barrios y colonias de la capital de Coahuila.

La ciudadanía puede reportar algún bache en su colonia o vialidad, al número 844-160-08-08, del asistente virtual "Saltillo Fácil", para su atención por parte del Gobierno Municipal.

1 / 2
Bacheo en calles de Saltillo con apoyo del Gobierno de Coahuila
Las acciones buscan mejorar la circulación y seguridad vial.
2 / 2
Bacheo en calles de Saltillo con apoyo del Gobierno de Coahuila
Vecinos agradecieron la atención a calles afectadas por lluvias.

  • Bacheo en calles de Saltillo con apoyo del Gobierno de Coahuila

    Las acciones buscan mejorar la circulación y seguridad vial.

  • Bacheo en calles de Saltillo con apoyo del Gobierno de Coahuila

    Vecinos agradecieron la atención a calles afectadas por lluvias.

  • Bacheo en calles de Saltillo con apoyo del Gobierno de Coahuila
  • Bacheo en calles de Saltillo con apoyo del Gobierno de Coahuila
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados