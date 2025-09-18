Cultura en tu Colonia: Fiesta Mexicana en Saltillo 2000

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del programa Cultura en tu Colonia, vecinas y vecinos de la colonia Saltillo 2000 disfrutaron de la “Fiesta Mexicana” que incluyó la participación de grupos de baile y música.

El Skate Park Saltillo 2000, intervenido con el programa “Activa tu parque” del alcalde Javier Díaz González, fue el escenario para que las familias saltillenses disfrutaran de este evento organizado por el Instituto Municipal de Cultura.

Participaron la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle-Coahuila, quienes además de presentar sus números artísticos, invitaron a las y los presentes a sacar sus mejores pasos de baile junto con ellos.

Se contó también con la participación del grupo de música latinoamericana Quetzal y el grupo de danza moderna Crimosa Donkys, ambos del Instituto Tecnológico de Saltillo.

Asimismo, participó en la “Fiesta Mexicana” el Ballet Teletón CRIT Coahuila, integrado por niñas con discapacidad, quienes deleitaron a todos con ritmos mexicanos.

Cabe recordar que la rehabilitación del Skate Park Saltillo 2000 fue posible gracias al Club Tigres con la donación de la cancha de fútbol de pasto sintético y de las empresas Ruba y YEO Infraestructura con la donación de los juegos infantiles y bancas.