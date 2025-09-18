Canirac Saltillo respalda programa de transporte gratuito en la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Saltillo (Canirac), Isidoro García Reyes, señaló que el programa de transporte público gratuito "Aquí Vamos Gratis", le vendrá bien a nuestra ciudad, ya que además de apoyar la economía de las familias, será un respaldo para los negocios.

"Es una gran acción. Nuestra gente, tiene complicaciones para poderse trasladar a su trabajo. A nosotros también nos implica un gasto, porque tenemos qué pagar transporte exclusivamente para ellos, entonces esas dos rutas troncales le vendrán bien a nuestra ciudad" destacó.

García Reyes abundó que al brindar un servicio de transporte gratuito, que cruzará la ciudad de sur a norte, de norte a sur; de oriente a poniente y de poniente a oriente, se reducirá la rotación de personal, toda vez que la problemática en los traslados de los trabajadores constituye un factor que incide en el abandono laboral.

"Nos viene a ayudar bastante bien. La movilidad cada vez ha sido más compleja. Nosotros, como empresarios, podremos tener ahorros así como los trabajadores" expresó.

Isidoro García también destacó que la amplitud de horarios de servicio que brindarán las dos rutas troncales de "Aquí Vamos Gratis" constituirán una ventaja para las familias y los trabajadores de comercios y establecimientos.