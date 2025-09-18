Sindicato de Industria Automotriz se suma a movilidad gratuita en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González para acercar los beneficios del programa "Aquí Vamos Gratis" a todos los sectores de la población, personal municipal capacitó a trabajadores pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada Similares y Conexos de la República Mexicana S.N.T.I.A.I.S.C.R.M. Sección 23.

SECC 23 sobre el proceso de credencialización de este proyecto de movilidad urbana.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo de Guillermo Díaz Castañeda, Secretario General de la organización laboral, personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible brindó capacitación a quienes ayudarán con el registro y credencialización de cerca de 19 mil trabajadores al programa "Aquí Vamos Gratis", que entrará en vigor a partir del 1 de octubre próximo.

"Nuestro compromiso es ofrecer mejor movilidad para estudiantes, trabajadores, familias, adultos mayores y personas con discapacidad, todo de manera gratuita y con un servicio público digno", mencionó Javier Díaz González.

Por su parte, Hugo Alberto Rábago Mar, delegado de la Sección 23 refirió que el objetivo de esta acción, es la de coadyuvar con el registro del cuerpo laboral que forma parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz.

Asimismo, resaltó la importancia de abarcar todos los sectores de la población en la localidad, a fin de disfrutar de este servicio gratuito que ofrece el Gobierno de Saltillo a las y los ciudadanos, sin distinción alguna.

En esta capacitación estuvieron además presentes, Fabián Morado Marroquín, secretario de Actas; Jaime Martínez Escalante, secretario del Exterior, así como Víctor Manuel Vicuña Moreno, Delegado General Nacional de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana.

Tarjetas para trabajadores y familiares

En una primera etapa, serán las y los agremiados quienes realicen el proceso de credencialización al programa "Aquí Vamos Gratis", para después continuar con el registro de los familiares de los trabajadores.

Además, para el público en general, el Gobierno de Saltillo ofrece los 10 puntos fijos de credencialización, ubicados en la Presidencia Municipal de Saltillo; la Sala 3 de la Unidad Administrativa; DIF Saltillo; IMMUS; Biblioparque Norte; Biblioparque Sur; Multideportivo El Sarape, El Mirador; la Dirección de Fomento Económico; y la Dirección de Distrito Centro.

Asimismo, para quienes deseen solicitar una tarjeta preferencial deberán hacer el trámite únicamente en Presidencia Municipal de Saltillo, Unidad Administrativa, DIF Saltillo o en el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS.

Para ello es necesario presentar CURP y comprobante de estudios para estudiantes; CURP y tarjeta del INAPAM para adulto mayor; y CURP y certificado emitido por el CREE para personas con discapacidad.