Intensificación de labores municipales embellece Centro Histórico de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de impulsar la vivienda, el turismo y la consolidación de un mejor Centro Histórico para las y los saltillenses, así como de los visitantes, personal municipal intensifica sus labores de Embellecimiento de Fachadas de hogares y comercios de la calle General Nicolás Bravo.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del Gobierno de Saltillo trabajaron en la limpieza profunda y pintura de fachadas, así como de la herrería existente, en favor de las y los vecinos de esta importante vialidad de la ciudad.

Este jueves, brigadas de la Dirección de Distrito Centro trabajaron en el tramo poniente de esta calle, que comprende entre las calles General Manuel Pérez Treviño y Melchor Múzquiz, para de manera posterior continuar estos trabajos con rumbo a la calle Adalberto E. Guillén.

Estas acciones se suman a los distintos trabajos que el alcalde Javier Díaz González puso en marcha en el primer cuadro de la ciudad a fin de dignificar el entorno, como lo son el retiro de cableado en desuso, instalación de luminarias y cámaras de seguridad, la rehabilitación de registros, banquetas y líneas podotáctiles en las calles Victoria, Aldama y Pérez Treviño, y aplicación de pintura antigrafiti, así como el embellecimiento de fachadas en la calle General Cepeda, entre muchas más.

Disfrutan saltillenses de espacios dignos

En respuesta a las peticiones de las y los ciudadanos, el alcalde Javier Díaz instruyó la limpieza general de plazas públicas y áreas verdes municipales en los distintos sectores de la localidad.

Como ejemplo, este jueves, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron acciones de deshierbe y retiro de basura acumulada en las distintas áreas de la plaza pública del fraccionamiento Colinas de San Lorenzo.

En este sitio, ubicado entre las calles 4 y Rayados, las y los habitantes fueron testigos de los trabajos realizados para embellecer y dignificar este espacio destinado a disfrutar de las actividades al aire libre.

De manera paralela y para impulsar el amor al deporte y fortalecer los lazos entre la comunidad, brigadas que integran el programa "Aquí Andamos" realizaron acciones similares en la plaza pública del fraccionamiento Vicente Guerrero, entre las calles 19, 48 y 13, al sur de Saltillo.

Ante esto, el Gobierno Municipal tiene a disposición el número del Chat Bot oficial "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún servicio público para su atención.