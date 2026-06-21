Saltillo: Antonio Nerio anuncia más de 60 mil baches reparados en 2026

SALTILLO, Coahuila.- La Dirección de Obras Públicas de Saltillo prevé superar este año la meta alcanzada en 2024 en materia de bacheo, al estimar la atención de poco más de 60 mil baches en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Antonio Nerio, informó que durante los primeros meses de 2026 se han reparado cerca de 30 mil baches, lo que permite proyectar un cierre anual superior a las 60 mil intervenciones. "Con eso tenemos una proyección de alcanzar un poquito más de 60 mil. El año pasado fueron aproximadamente 55 mil, entonces este año vamos a estar cerrando con un poco más de lo que atendimos en 2024", señaló.

El funcionario destacó que estas acciones han permitido reducir considerablemente el rezago en el mantenimiento de vialidades, aunque subrayó que los trabajos de recarpeteo también contribuyen de manera importante a mejorar las condiciones de circulación en la ciudad.

Nerio adelantó que el Gobierno Municipal analiza la posibilidad de iniciar hacia finales de año los trabajos pendientes en la parte norte del bulevar Venustiano Carranza, una obra que requerirá una inversión importante y que actualmente se encuentra en evaluación junto con las áreas financieras de la administración.

Respecto al Centro Histórico, precisó que no existen proyectos de rehabilitación integral de calles fuera de los programas ordinarios de mantenimiento. Sin embargo, continuarán las labores de bacheo y el mejoramiento de banquetas dentro del Distrito Centro.

Asimismo, indicó que durante los próximos meses seguirán los trabajos de recarpeteo en vialidades como la calle Cos, diversos tramos del periférico Luis Echeverría y algunas laterales ubicadas en la zona del Distribuidor Vial El Sarape.

El director de Obras Públicas agregó que la estrategia municipal mantendrá como prioridad la conservación de la infraestructura vial y el mejoramiento de espacios peatonales en las zonas de mayor afluencia de la ciudad.