Gobierno de Saltillo refuerza bacheo y reparación de pavimento

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno de Saltillo refuerza sus trabajos para ofrecer vialidades seguras y en óptimas condiciones a todas las familias, a través de acciones permanentes de bacheo y rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, atienden diariamente reportes ciudadanos a través del Chat Bot "Saltillo Fácil" al 844-160-08-08 para realizar labores de reparación de baches en colonias, bulevares y avenidas principales, a fin de mejorar la movilidad e incrementar la seguridad vial.

¿Qué acciones se están realizando?

Este martes, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa "Aquí Andamos" repararon el pavimento dañado por el alto flujo vehicular y las condiciones climáticas sobre la calle Luis Ignacio Rayón, en el Distrito Centro de la ciudad.

En el tramo de esta vialidad que comprende entre la calle Pedro Agüero y Presidente Cárdenas, el Gobierno de Saltillo limpió y rellenó las zonas afectadas con asfalto caliente, además de nivelar la base para favorecer una circulación más ágil y ordenada.

Asimismo, a través del programa "Colonias al 100", implementado por el alcalde Javier Díaz González, brigadas municipales bachearon sobre la calle Calzada de los Venados, en la colonia Lomas de Lourdes.

¿Qué otras intervenciones se han realizado?

En este punto, el Gobierno de Saltillo intervino la carpeta asfáltica en favor de las y los vecinos del sector, para ofrecer calles funcionales para el tránsito diario de peatones y automovilistas.

Asimismo, intervino en la calle Pino, entre las vialidades Don Juan Saade Murra y Ricardo Peart, de la colonia Tulipanes, al oriente de la ciudad; así como en calle De los Deportes, de la colonia Jardines Coloniales.