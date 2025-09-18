Arrancan pruebas de campo para transporte público en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo está por dar un paso clave en la implementación del nuevo sistema de transporte público "Aquí Vamos Gratis". De acuerdo con Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMS), esta semana arrancarán las pruebas de campo con las primeras unidades, lo que permitirá afinar detalles técnicos y operativos antes del arranque oficial.

De la Rosa explicó que si bien ya se han hecho recorridos preliminares en vehículos del instituto, ahora lo importante será probar los camiones en condiciones reales: "Queremos validar los paraderos, medir la velocidad media de operación y corroborar que la frecuencia se acerque a los objetivos que nos hemos propuesto".

Uno de los retos detectados es la ubicación de las paradas, algunas frente a cocheras o en espacios reducidos. Por ello, se prevén ajustes con señalización especial y adecuaciones de tránsito, como pintado de carriles exclusivos.

Además, se implementará una señalización doble: paradas tradicionales con el ícono del autobús y una línea pintada en el pavimento, propuesta por el regidor Michel Márquez, que permitirá a los usuarios identificar las rutas de manera más intuitiva.

El funcionario destacó que estas pruebas también buscan generar confianza en horarios nocturnos, tradicionalmente poco utilizados.

"Hoy la gente difícilmente se atreve a moverse en camión después de las 9 de la noche porque no tiene la certeza de regresar. Con este sistema, los últimos viajes estarán programados cerca de las 10:30, lo que dará seguridad a los usuarios", señaló.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a realizar su preregistro y participar en esta fase piloto, subrayando que aún hay lugares disponibles: "La verdadera sensibilidad de la gente se dará cuando vean pasar las unidades de manera constante por la ciudad".