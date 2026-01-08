Alcalde Javier Díaz anuncia medidas ante frente frío en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que el sistema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno se encuentra listo ante la entrada del próximo frente frío a Saltillo, pronosticado para este fin de semana.

"Estamos listos y coordinados con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con todas las dependencias estatales y federales, para brindar el apoyo que sea necesario a la ciudadanía", enfatizó.

Lo anterior lo dio a conocer durante la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, en la que estuvo presente el subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, Ramiro Durán.

Se detalló que a partir del sábado 10 de enero comenzará un descenso de temperatura que se intensificará el domingo 11 del presente mes. El sábado se esperan temperaturas mínimas de 5 grados centígrados; el domingo de 1 grado centígrado y el lunes 12 de enero, de 2 grados centígrados.

"Estamos preparados para realizar recorridos el sábado por la tarde-noche y el domingo, a fin de detectar a personas en condición de vulnerabilidad, además de supervisar los puentes para identificar posibles congelamientos en las vialidades", refirió el alcalde.

Mencionó que la Dirección de Protección Civil y Bomberos cuenta con 27 toneladas de sal para su aplicación en pasos superiores vehiculares, tanto en la mancha urbana como en la zona ejidal del municipio, cuando así se requiera.

Asimismo, se dispone de un inventario de cobertores y colchonetas, destinados a su distribución en albergues y para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la sesión, Javier Díaz señaló que este consejo es un espacio clave para coordinar esfuerzos y tomar decisiones que protegen lo más valioso: la vida y el patrimonio de las familias de Saltillo.

"La prevención y la capacidad de respuesta marcan la diferencia. Sigamos redoblando esfuerzos y fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las fuerzas de seguridad, el sector social y el sector productivo", dijo.

En la sesión, Pedro García Ramírez, director técnico del Organismo de Cuenca del Río Bravo de la CONAGUA, presentó el pronóstico meteorológico para lo que resta del invierno 2025-2026, el cual contempla seis frentes fríos en enero, cinco en febrero y seis en marzo.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, dio a conocer que como parte del Plan de Respuesta Invernal se han realizado 56 recorridos para detectar personas en situación de vulnerabilidad, así como la atención de 312 personas en albergues.

Esto, además de difundir entre la población, a través de boletines de prensa e infografías, información preventiva ante la presencia de los frentes fríos.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó que la corporación se mantiene atenta para brindar atención a la ciudadanía, en coordinación con Protección Civil y Bomberos.

Ante pronóstico de bajas temperaturas, tome precauciones:

Ante la llegada del frente frío número 27, la Dirección de Protección Civil y Bomberos exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente y consumir frutas y verduras ricas en vitamina C.

Se recomendó no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar el hogar; ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal; al salir de un lugar caliente, proteger bien boca y nariz; además de incrementar el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.

Al utilizar calentadores, se pidió supervisar constantemente su correcto funcionamiento y verificar que exista ventilación adecuada para evitar riesgos a la vida; así como evitar el uso de anafres al interior de los hogares.

También se exhortó a proteger tuberías y medidores utilizando periódico, plástico, cordón o tubo de hule espuma; no usar tela ni cartón, y dejar la carátula del medidor abierta.

Albergues temporales

Se informó que se mantienen habilitados cinco refugios temporales para brindar atención a quienes lo requieran durante las bajas temperaturas.

En la Zona Centro se encuentran el Grupo Ermita AA, en la calle Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en la calle Melchor Múzquiz 472.

El albergue Morir Para Empezar a Vivir se ubica en la calle Primo de Verdad 120, en la colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en la calle Caliche 121, de la colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la calle Ojo de Agua 642, de la colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.