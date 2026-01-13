Refugios temporales habilitados en Saltillo por Protección Civil

Continuarán bajas

temperaturas en RS

Pide PC Saltillo seguir las recomendaciones

STAFF / LA VOZ

SALTILLO, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que el resto de la semana se esperan temperaturas mínimas de 6 grados centígrados para el miércoles, 2 grados para el jueves y 6 grados para el viernes.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informa sobre el clima

En este sentido, Francisco Martínez Ávalos, director de la dependencia, exhortó a la ciudadanía a continuar con las recomendaciones preventivas para evitar incidencias.

Mencionó que desde el ingreso del frente frío 27 a la ciudad, se han mantenido de manera permanente los operativos de vigilancia y atención oportuna con los elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Recomendaciones de Protección Civil ante el frío

Francisco Martínez Ávalos mencionó que ante el descenso de la temperatura es importante abrigarse adecuadamente; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; e ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal.

Al salir de un lugar caliente, proteger bien boca y nariz; e incrementar el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.

Al utilizar calentadores hay que corroborar su correcto funcionamiento y mantener la ventilación adecuada para evitar riesgos; además de no usar braseros, hornos o estufas al interior de las viviendas.

Refugios temporales habilitados en Saltillo

Señaló que continúan habilitados los cinco refugios temporales: Grupo Ermita AA, en la calle Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en la calle Melchor Múzquiz 472, ambos en la Zona Centro.

Además el de Morir Para Empezar a Vivir en la calle Primo de Verdad 120, en la colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en la calle Caliche 121, de la colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la calle Ojo de Agua 642, de la colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.