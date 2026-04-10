Embargo en Banamex Saltillo por incumplimiento de liquidación

SALTILLO, COAHUILA.– Autoridades laborales ejecutaron un embargo en la sucursal Lourdes de Banamex, luego de que un exgerente denunciara el incumplimiento en el pago de su liquidación conforme a la ley.

El procedimiento fue encabezado por un actuario, acompañado del equipo legal del demandante, quienes acudieron a la institución bancaria para hacer efectiva la resolución emitida por la autoridad competente.

Detalles del embargo

La orden contempla el pago de diversos conceptos laborales, entre ellos salarios caídos, aguinaldo, indemnización constitucional y primas vacacionales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el monto inicial reclamado se incrementó con el paso del tiempo debido a la acumulación de prestaciones no cubiertas, alcanzando actualmente una cifra superior a los tres millones de pesos.

Posibles acciones legales de otros exempleados

Fuentes cercanas al caso señalaron que no se trata de un hecho aislado. Al menos otros dos exempleados del mismo corporativo estarían en condiciones similares, por lo que podrían emprender acciones legales en los próximos meses, lo que abriría un nuevo frente jurídico para la institución financiera.