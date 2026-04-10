Saltillo y Pueblos Mágicos de Coahuila en la contienda por premios turísticos

SALTILLO, COAHUILA.- La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, dio a conocer que Saltillo, así como los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila, están nominados en importantes premios turísticos, por lo que invitó a la ciudadanía a votar con el fin de seguir posicionando los destinos que ofrece la entidad.

González Rodríguez detalló que Saltillo está nominada en la categoría Ciudad de Excelencias de los "Premios Mágicos México Excelencias", que entrega la organización Grupo Excelencias de España para reconocer y promover los productos, servicios y experiencias de los Pueblos Mágicos de México.

En esta categoría se toma en cuenta la conservación del patrimonio arquitectónico, artístico, cultural, gastronómico y social, las tradiciones y todos los aspectos que engloban la preservación de la historia. Además, se valora la inversión pública o privada en infraestructura, innovación y proyectos que favorezcan la sostenibilidad, impulsando la economía local y el aporte socio-comunitario.

Para votar hay que ingresar al portal del periódico turístico "Caribbean News Digital", en donde existe un apartado con ese fin, el cual cerrará el próximo 14 de abril.

En estos premios también están nominados, en diferentes categorías, los Pueblos Mágicos de: Arteaga, en Deporte; Parras de la Fuente, en Enología; Múzquiz, en Cultura, Gastronomía y Mejor Producto Turístico; Cuatro Ciénegas, en Inclusión y Accesibilidad, Paleontología y Arqueología, y en Sostenibilidad; Candela, en Naturaleza; General Cepeda, en Paleontología y Arqueología; Guerrero, en Patrimonio y Arquitectura; y Viesca, en Religión.

Cabe señalar que en estos premios la votación abierta al público en general representa el 40 por ciento del fallo final en cada una de las categorías, y el resto lo definirá un jurado de especialistas y representantes de Grupo Excelencias.

Además, los Pueblos Mágicos de Coahuila están nominados en los premios "Lo Mejor de México 2026", de la revista México Desconocido. Para emitir el voto en las diferentes categorías es necesario ingresar al portal https://lomejormexico.com/.

Las votaciones para este premio cierran el 20 de abril y la ceremonia de entrega se desarrollará el día 29 de este mes, en el marco del Tianguis Turístico en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

En su portal de internet, México Desconocido señala que en esta octava edición estos premios se han consolidado como el máximo reconocimiento a los más destacados destinos y experiencias turísticas a nivel nacional.