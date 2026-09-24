Operativo en Ciudad de México desmantela banda que operaba en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Una banda de origen colombiano fue detenida en la Ciudad de México tras una investigación iniciada por autoridades de Saltillo por hechos ocurridos el 13 de septiembre en un fraccionamiento del norte de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz.

El edil explicó que la captura fue resultado de un trabajo coordinado entre la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el agrupamiento de Delitos de Alto Impacto, los sistemas C2 y C4 y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con Díaz, las labores de inteligencia permitieron ubicar a los integrantes de la banda en la Ciudad de México. A partir de esa información, las autoridades de Saltillo establecieron coordinación con la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México para realizar el operativo.

"En una estrategia de colaboración con la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, el martes en la tarde-noche se pudieron capturar y desmantelar esta banda de colombianos", declaró.

El alcalde señaló que, de acuerdo con las investigaciones, la banda habría tenido actividad no solamente en Coahuila, sino también en otros estados de México y en Estados Unidos.

Díaz indicó que los detenidos serían trasladados a Saltillo para ser procesados por los actos que se les atribuyen.

"Como lo ha dicho el gobernador Manolo Jiménez, no estamos exentos a que sucedan cosas, pero el que la hace la paga y vamos tras de ellos allá donde teníamos que ir", afirmó.

El presidente municipal destacó la coordinación permanente con la Fiscalía estatal durante las labores de investigación y localización de los presuntos responsables.

"Prácticamente estuvimos todo el tiempo en coordinación la Fiscalía del Estado con nosotros como la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el agrupamiento que les comento de Delitos de Alto Impacto y con todo el tema del C2 y la vinculación con el C4 para detectarlos y ubicarlos en la Ciudad de México", explicó.