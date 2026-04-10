Javier Díaz González entrega plaza renovada en colonia Azteca

SALTILLO, COAHUILA.- Con la entrega de la plaza de la colonia Azteca como parte del programa "Participa Saltillo", el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, cerró la semana en la que puso en marcha e inauguró obras sociales en todos los sectores de la ciudad para beneficio de miles de personas.

Díaz González comentó que la rehabilitación integral de esta plaza también se suma al programa "Activa tu Parque", por lo que en breve se realizarán eventos culturales y deportivos en este espacio.

"Todas las acciones que hacemos en esta administración tienen el propósito de construir un mejor Saltillo para elevar la calidad de vida de la población; en este proyecto también es importante destacar que fueron los vecinos quienes propusieron el proyecto y votaron para su realización", apuntó el alcalde.

Javier Díaz recordó que durante el mes de abril la ciudadanía puede ingresar al portal https://participa.saltillo.gob.mx/ para votar por aquellos proyectos a realizar que fueron propuestos a través de "Participa Saltillo 2026".

La rehabilitación de la plaza en la colonia Azteca busca mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En lo que respecta a la plaza de la colonia Azteca, el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes, comentó que se hizo una intervención integral para ofrecer un espacio más seguro y digno.

El titular del Implan describió que los trabajos consistieron en la rehabilitación de la cancha de usos múltiples con la reparación de tableros de básquetbol, pintura y colocación de porterías; la instalación de pasto sintético y un módulo de juegos infantiles.

También se atendieron las banquetas y se construyeron rampas para facilitar el acceso, se instalaron bancas de descanso, aplicación de pintura, mejora del alumbrado público, reforestación, así como labores de jardinería y limpieza general.

"No solo se trata de una obra, sino que representa devolver este espacio a la comunidad para que se apropie de él y lo más importante de todo es que fue su propuesta", apuntó Salinas de las Fuentes.

Javier Díaz González invita a la ciudadanía a participar en el programa Participa Saltillo 2026.

En representación de las y los vecinos de ese sector, la señora María del Carmen Rosales se mostró muy agradecida de que el alcalde Javier Díaz González les brinde la oportunidad de proponer mejoras a su entorno.

"Gracias por escucharnos y por atender lo que necesitamos; que regrese para entregarnos esta plaza completamente renovada significa mucho para quienes vivimos en este sector", comentó la señora Rosales.

En el evento también estuvo el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el encargado de Contraloría Ciudadana, Luis Fernando López Alvarado; demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, así como vecinas y vecinos de la colonia Azteca y sectores aledaños.