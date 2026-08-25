Beatriz Frausto Dávila advierte sobre injerencia del crimen organizado en elecciones de Coahuila

SALTILLO, Coah. - Ante el próximo proceso electoral en Coahuila, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Beatriz Frausto Dávila, advirtió sobre el riesgo de que el crimen organizado intente influir en la selección de candidatos y aseguró que se buscará evitar cualquier injerencia.

La diputada señaló que, desde su partido, se pretende impulsar perfiles con experiencia y trayectoria, además de que puedan ser plenamente conocidos e investigados por la ciudadanía antes de participar en la contienda.

"Definitivamente", respondió al ser cuestionada sobre la necesidad de impedir que grupos del crimen organizado intervengan en la elección de alcaldes y regidores.

Frausto Dávila sostuvo que las instituciones deben asumir un papel de garantes de la legalidad durante el proceso electoral y aplicar de manera puntual las disposiciones establecidas en la legislación.

Recordó que las normas electorales ya contemplan diversos mecanismos de control, entre ellos disposiciones relacionadas con paridad, violencia y aspectos económicos.

En relación con las acusaciones y procesos que involucran a funcionarios de otras entidades, la legisladora consideró que los casos deben resolverse mediante las instituciones correspondientes y bajo el principio de respeto al Estado de derecho.

Afirmó que los intereses partidistas o personales no deben interferir en la actuación de las autoridades cuando existen investigaciones, carpetas abiertas y elementos suficientes para determinar posibles responsabilidades. En esos casos, señaló, corresponde a las instituciones esclarecer los hechos y actuar con prontitud para brindar certeza a la ciudadanía.

Por otra parte, Frausto Dávila informó que el Congreso de Coahuila cerrará la actual etapa legislativa con una agenda intensa, que contempla la aprobación de leyes, reformas y procesos de homologación.

Destacó particularmente el trabajo que desarrollará la Comisión de Hacienda durante los próximos meses, debido a que tendrá a su cargo el análisis de las leyes de ingresos correspondientes a los 38 municipios.

La legisladora explicó que los ayuntamientos recibirán capacitación para preparar y presentar sus respectivos proyectos de Ley de Ingresos. Los documentos deberán considerar un escenario de inflación de alrededor del 4 por ciento y una política conservadora, con el propósito de evitar impactos directos en la economía de las familias.