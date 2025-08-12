Arte y prevención social: Cursos de Verano en Coahuila fomentan el talento infantil

SALTILLO, COAHUILA.- La Secretaria de Cultura de Coahuila calificó como "un éxito" los cursos de verano realizados en casas de cultura y recintos culturales de diversos municipios, donde niñas, niños y adolescentes participaron en talleres que fomentaron la creatividad, el aprendizaje y el descubrimiento de talentos. Esther Quintana, titular de la dependencia, destacó que el objetivo es ofrecer cada año más espacios para que la niñez y juventud se acerquen al arte en todas sus manifestaciones, evitando que caigan en conductas de riesgo. "Ha sido un verano juguetón, brillante, encantador... Hemos visto a niños descubrir talentos que no sabían que tenían. Prefiero niños enamorados de las artes que expuestos a las adicciones o la violencia", expresó. Aunque la dependencia aún no cuenta con el total de cifras de participación, Quintana señaló que la asistencia ha crecido de forma significativa año con año, y que el impacto social se refleja en comunidades más unidas y participativas. Además, la funcionaria informó que avanza la rehabilitación de recintos culturales y museos, como la Casa de Cultura de Santa Anita, con inversión conjunta de los gobiernos estatal y municipal. Estos trabajos, dijo, se realizan respetando los materiales y la arquitectura original, dado que muchos de los inmuebles son históricos. "Es un trabajo que requiere paciencia y planeación. No podemos improvisar ni intervenir con materiales modernos que rompan con la esencia de los edificios. Queremos preservarlos para las próximas generaciones", puntualizó. La secretaria de Cultura aseguró que la apuesta por las artes es también una estrategia de prevención social: "De lo que se trata es de mostrar el lado bonito de la vida y permitir que nuestra gente crezca como personas".

1 / 2 La Casa de Cultura de Santa Anita es uno de los espacios actualmente en proceso de rehabilitación. 2 / 2 Esther Quintana, secretaria de Cultura, destacó que cada año crece la participación en actividades culturales de verano. ❮❯