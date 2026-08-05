Benjamín permanece bajo resguardo tras detención de su padre en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), María Teresa Araiza Llaguno, informó que Benjamín, de tres años, permanece bajo resguardo de la dependencia luego de ser localizado tras la agresión ocurrida en Saltillo, en la que resultaron víctimas integrantes de su familia y de la que su padre, Chad "N", es señalado como presunto responsable.

Benjamín, de tres años, permanece bajo resguardo tras agresión de su padre Chad "n"

La funcionaria indicó que el menor se encuentra en buen estado de salud y bajo la tutela de la Procuraduría, después de que el presunto agresor fuera detenido cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos por el Puente Internacional I de Piedras Negras.

Explicó que desde el pasado martes la Subprocuraduría de la Región Norte asumió la protección del niño, quien pasó la noche en un centro asistencial especializado. "Sentimos tranquilidad porque el presunto responsable fue detenido y el niño está en condiciones óptimas de salud. Desde ayer quedó bajo nuestra tutela", señaló.

Acciones de la autoridad

Araiza Llaguno informó que actualmente la dependencia analiza las alternativas para determinar quién asumirá el cuidado del menor, privilegiando que pueda integrarse a un entorno familiar seguro. Precisó que se evalúan familias de apoyo y familiares que podrían hacerse cargo del niño, siempre que acrediten las condiciones legales y de protección requeridas para garantizar su bienestar. "Estamos valorando familias de apoyo y lo más importante, como en todos los casos, es garantizar que el niño viva en un entorno familiar", explicó.

La titular de la PRONNIF recordó que la legislación permite que un menor permanezca hasta 90 días en un centro asistencial, con posibilidad de ampliar ese periodo por otros tres meses; sin embargo, afirmó que el objetivo es reducir al mínimo su estancia en este tipo de espacios. Añadió que, una vez identificada una familia que cumpla con los requisitos, la intención será integrar al menor lo antes posible, mientras continúan las investigaciones y se determina la mejor alternativa para garantizar su derecho a vivir en familia.

Detalles confirmados

Asimismo, informó que ya existen familiares identificados y que el contacto institucional se ha mantenido principalmente con la familia materna, mientras que, de acuerdo con la información disponible, los familiares paternos residen en Estados Unidos. En cuanto a la atención emocional, Araiza Llaguno señaló que Benjamín recibe acompañamiento psicológico especializado desde el primer momento. Detalló que personal de la Subprocuraduría de la Región Norte y especialistas en psicología trabajan con el menor mediante técnicas de juego y diálogo, respetando sus tiempos y evitando cualquier intervención que pueda revictimizarlo. "Lo más importante es contenerlos, respetar sus tiempos y no ser inquisitivos", expresó.

La funcionaria agregó que el apoyo psicológico también se extenderá a la persona o familia que asuma el cuidado del niño, al considerar que enfrentar una situación de esta naturaleza implica un importante impacto emocional para quienes estarán a cargo de su atención. Finalmente, reiteró que la prioridad de la PRONNIF ha sido garantizar la protección integral de Benjamín y brindarle la atención especializada necesaria mientras se resuelve su situación familiar.