Jóvenes conscriptos clase 2007 deben asistir al sorteo del servicio militar en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Junta Municipal de Reclutamiento recordó a los Jóvenes Conscriptos Clase “2007” y Remisos que este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional.

El Sorteo se realizará en las instalaciones del Biblioparque Norte ubicado en el bulevar Isidro López Zertuche en el fraccionamiento Brisas Poniente a las 8:00 de la mañana.

¿Cuál es la importancia del sorteo del servicio militar?

Claudio Francisco Ollervides Esqueda, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, señaló que es indispensable que acuda únicamente el interesado, quien deberá seguir los protocolos establecidos.

Recordó que el Sorteo del Servicio Militar Nacional es un requisito fundamental para los jóvenes conscriptos que desean obtener su Cartilla Militar, un documento obligatorio para todos los mexicanos varones de 18 años.

El titular de la Junta Municipal de Reclutamiento mencionó que durante el Sorteo quienes saquen bola negra quedan exentos del servicio, y los que saquen bola blanca deberán asistir a las actividades sabatinas del Servicio Militar Nacional.

¿Qué implica el servicio militar nacional?

“El Servicio Militar Nacional es una obligación establecida por la Constitución, en el que los jóvenes deben cumplir con actividades de capacitación y adiestramiento militar y estar preparados en caso de ser necesario”, destacó.