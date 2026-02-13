Coahuila refuerza prevención del dengue con brigadas de salud

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila intensificó las acciones de prevención contra el dengue en distintas regiones del estado, mediante brigadas de descacharrización y la aplicación de abate en zonas consideradas de mayor riesgo.

El titular de la dependencia, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, informó que estas medidas se realizan en coordinación con alcaldes de varios municipios, quienes respaldan las labores operativas y de difusión para lograr mayor alcance entre la población.

De acuerdo con el funcionario, antes de intervenir en cada sector se avisa con anticipación a los vecinos para que retiren recipientes y objetos acumulados en patios y azoteas, ya que estos pueden almacenar agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor. "Trabajamos de manera conjunta con los municipios. Se perifonea previamente para que la gente esté enterada y saque los cacharros que ya no utiliza", explicó.

Acciones de la autoridad

La estrategia contempla visitas a colonias donde se han detectado condiciones propicias para la proliferación del vector, especialmente durante temporadas con mayor humedad y calor. Además de la eliminación de objetos inservibles, se aplican larvicidas en depósitos de agua para cortar el ciclo de reproducción del insecto.

Aguirre Vázquez enfatizó que la participación ciudadana es fundamental para que los resultados sean efectivos, al señalar que la acumulación de objetos facilita la propagación del mosquito. El funcionario reiteró que se mantiene la vigilancia epidemiológica permanente y reiteraron el llamado a colaborar con las brigadas, como parte de una política integral orientada a fortalecer la prevención y disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por vector en Coahuila.