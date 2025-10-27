Brigada de Salud Beneficia a Estudiantes del CECyTEC en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Jóvenes estudiantes del CECyTEC Derramadero accedieron a diferentes servicios de prevención y de salud gracias a una brigada que se llevó a cabo a través del Instituto Municipal de la Juventud.

Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural, más de 350 jóvenes tuvieron la oportunidad de acceder a pruebas rápidas de VIH y de glucosa, así como de presión arterial.

Además de toma de peso, talla, cintura, porcentajes de grasa y músculo y recomendaciones nutricionales; información sobre salud bucal, entrega de cepillos y pastillas reveladoras.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, informó que la brigada fue posible gracias al apoyo del alcalde Javier Díaz González, así como del Gobierno del Estado de Coahuila.

Las y los jóvenes recibieron información sobre los métodos anticonceptivos y prevención de cáncer de mama y cervicouterino, además de llevarse a cabo la entrega de preservativos.

El DIF Saltillo participó con información sobre sexualidad responsable y prevención de adicciones, además de llevarse a cabo juegos dinámicos sobre los métodos anticonceptivos.

Asimismo, se contó con visores de simulación para concientizar sobre la prevención de accidentes vehiculares.

La Secretaria de Salud del Gobierno del Estado llevó el programa Edusex con una unidad móvil con orientación y consejería sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes.