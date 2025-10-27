Investigación sobre maltrato animal se traslada a Aramberri, Nuevo León

SALTILLO, COAHUILA.– Luego de que durante el fin de semana circulara en redes sociales un video que mostraba presunto maltrato hacia un perro al que se le daba de beber alcohol, las autoridades descartaron que el hecho haya ocurrido en Saltillo.

La grabación generó indignación entre la población saltillense, especialmente porque se difundió la versión de que los responsables eran estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. La molestia aumentó al recordarse que dicha institución alberga un refugio para perros en situación de calle.

Sin embargo, tras las investigaciones correspondientes, se confirmó que el caso no se registró en la capital coahuilense, sino en el municipio de Aramberri, Nuevo León.

Será por tanto en aquella entidad donde las autoridades locales continúen con las indagatorias para dar con los presuntos responsables del maltrato animal que provocó repudio en redes sociales.