Tercera edición de Mercadellas en Saltillo: Apoyo a mujeres emprendedoras

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, invitó a la población en general a la tercera edición del "Mercadellas" donde se ofertarán diferentes productos y servicios.

El objetivo principal es apoyar e impulsar a las mujeres emprendedoras con sus negocios, informó Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

"Para el alcalde Javier Díaz González las mujeres son prioridad dentro de su administración, por ello trabajamos de manera permanente para impulsarlas en todos los ámbitos", dijo.

Vanessa Fernández informó que el "Mercadellas" se llevará a cabo este jueves 30 de octubre en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, ubicada sobre Presidente Cárdenas, entre Purcell y Obregón, en la Zona Centro.

En horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, las y los asistentes podrán adquirir artículos como bisutería, ropa y calzado, accesorios, cosmética natural, maquillaje, snacks, repostería, artículos artesanales, artículos de crochet, salsas y aderezos, entre muchos otros más.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres recordó que la primera edición del "Mecadellas" se llevó a cabo los días 15 y 16 de febrero, y la segunda el 4 de mayo, ambas en la Plaza Nueva Tlaxcala.