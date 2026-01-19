Manolo Jiménez lanza Brigada Revísate a Tiempo en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas y su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, arrancaron la Brigada Revísate a Tiempo: Cuidado de la Salud de la Mujer, uno de los compromisos más importantes de su administración que tiene que ver con la prevención y atención del cáncer de la mujer.

"En Coahuila seguimos fortaleciendo la salud de nuestras mujeres. Por ello, junto a mi esposa Paola y a nuestros equipos de Inspira y Salud, durante todo el 2026, en especial los días 19, vamos a estar llevando a cabo diferentes actividades del programa "Revísate a Tiempo", para atender y concientizar con mayor intensidad la prevención de cáncer de mama y cervicouterino. Hoy 19 de enero arrancamos las brigadas "Estar bien" con servicios de mastografía, papanicolaou y atención médica para la detección oportuna del cáncer. Estas brigadas se extenderán a los 38 municipios del estado", destacó el gobernador.

Este 2026, de manera permanente se intensificarán de gran manera las actividades y acciones que tienen que ver con la prevención y el tratamiento de estas enfermedades en los 14 hospitales generales y los 133 centros de salud de la entidad, y los días 19 de cada mes se celebrarán brigadas como ésta.

Manolo Jiménez mencionó que uno de los proyectos prioritarios son estas brigadas Revísate a Tiempo para atender la salud de las mujeres de Coahuila, al añadir que para su administración es un tema fundamental, sobre todo, trabajar en la parte preventiva.

Destacó la importancia de las acciones preventivas y de detección temprana, porque, dijo, el 95 por ciento de las mujeres que han detectado a tiempo el cáncer de mama o cáncer cervicouterino, vencen esta enfermedad.

Felicitó a su esposa Paola Rodríguez, y a todo su equipo de trabajo, por los diferentes proyectos que se vienen desarrollando a través de Inspira Coahuila y con los que se sigue cuidando mejor a nuestras mujeres.

"Hoy, sin duda, nuestro estado es uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias, y en gran parte es porque aquí hay una fórmula mágica, que es un trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los gobiernos", expresó.

Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira, comentó que cuidar la salud de nuestras mujeres es una causa muy importante que se lleva a cabo no solo desde la atención médica, sino, además, desde la cercanía, la empatía y el acompañamiento.

Mencionó que con el respaldo de Manolo Jiménez, se ha puesto como prioridad que cada mujer en Coahuila tenga acceso a los servicios que puedan salvarles la vida; desde la detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino, hasta el acompañamiento integral durante todo su tratamiento.

"Esta brigada Estar Bien para el cuidado de la salud de la mujer, refleja una atención completa, cercana y gratuita que llega hasta las comunidades más alejadas", señaló.

Informó que esta brigada que se instaló en Saltillo y que estará por varios días, cuenta con unidades móviles y módulos de atención, donde se ofrecen exploraciones mamarias, mastografías, Papanicolau, consultas generales, vacunas, medicamentos y orientación psicológica.

"Desde Inspira Coahuila y en coordinación con la Secretaría de Salud, hemos trabajado para que estas brigadas no sean un evento aislado, sino que sean parte de una estrategia continua durante todo el año", mencionó.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, expresó que esta brigada refleja que cuando se gobierna con sensibilidad, visión y trabajo en equipo, la salud llega a donde más se necesita.

Acompañaron al gobernador en este evento, además, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la junta de Gobierno del Congreso local; Jericó Abramo Masso, diputado federal; Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora; Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud; Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres y Cecilia de la Garza Martínez, directora general de Inspira.