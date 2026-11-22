Saltillo, Coah. - Para elevar la calidad de vida de las familias saltillenses, el alcalde Javier Díaz González intensificó las jornadas de rehabilitación de vialidades y calles al interior de las colonias.

Brigadas de "Aquí Andamos" intervinieron diversos tramos de pavimento deteriorado en las calles 9, 11 y 6 del fraccionamiento Mirasierra, con el propósito de mejorar las vialidades en beneficio directo de las y los vecinos de este sector.

De manera paralela, el Gobierno Municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, realizó trabajos similares sobre el bulevar Alameda Zaragoza, entre las calles Hércules y Catedral de Santiago, de la colonia Saltillo 2000; además de las calles Sierra Hermosa y Bolita, del fraccionamiento Hacienda Narro, al sur de la capital de Coahuila.

Asimismo, para incrementar la seguridad vial, personal de "Aquí Andamos" reforzó los trabajos de aplicación de pintura amarilla sobre los cordones cuneta y muros de contención del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del puente vehicular del bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Además, se realizaron trabajos de limpieza general y deshierbe en el arroyo Los Ojitos, en el tramo comprendido entre la avenida Universidad y la calle Reynosa.