FUTFEST Saltillo 2026: diversión y fútbol para toda la familia

Saltillo, Coah.- Con una gran asistencia de familias saltillenses y visitantes a la ciudad, el FUTFEST Saltillo 2026 vivió una exitosa segunda jornada en el Biblioparque Norte, donde la presentación de Bronco se convirtió en el principal atractivo de la noche al reunir a miles de asistentes en un ambiente de alegría, convivencia y entretenimiento.

Con el impulso del alcalde Javier Díaz González, este espacio se ha consolidado como el punto de encuentro para disfrutar de la máxima fiesta futbolera en un entorno familiar, seguro y con actividades para todas las edades.

El momento más esperado llegó con la presentación de Bronco, agrupación que puso a cantar y bailar a las y los asistentes con algunos de sus más grandes éxitos, consolidándose como uno de los espectáculos más concurridos dentro de la programación del FUTFEST Saltillo 2026.

Además del concierto, las familias disfrutaron de juegos mecánicos, áreas gastronómicas, venta de artículos y souvenirs, así como diversas actividades recreativas que complementan la experiencia que ofrece este festival.

Como parte de la programación deportiva, durante la jornada también se transmitieron en pantalla gigante los encuentros internacionales entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, así como Estados Unidos y Paraguay, que fueron seguidos por aficionados al fútbol que se dieron cita en el recinto.

El alcalde Javier Díaz González destacó que el FUTFEST Saltillo 2026 continuará ofreciendo actividades deportivas, culturales y artísticas hasta el próximo 19 de julio, por lo que invitó a la ciudadanía a seguir participando en esta gran celebración.

A lo largo del festival se proyectarán 57 encuentros del torneo internacional, además de conciertos, exhibiciones y actividades para toda la familia, fortaleciendo a Saltillo como sede de grandes eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.