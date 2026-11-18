SALTILLO, COAH.- El emblemático Burro Pardo llegó a la estratósfera a bordo de un globo equipado con un picosatélite, durante una misión aeroespacial desarrollada por estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de Saltillo.

El lanzamiento se realizó en el Estadio Carlos Roldán Sanders, como parte de las actividades por el 75 aniversario de la institución, con el objetivo de recopilar información sobre las condiciones atmosféricas y la presencia de partículas contaminantes.

Tecnología del Picosatélite

El dispositivo fue diseñado para alcanzar aproximadamente 35 kilómetros de altura y cuenta con sensores capaces de medir partículas suspendidas PM1, PM2.5 y PM10, además de variables como temperatura, humedad y presión atmosférica.

El picosatélite, de aproximadamente cinco centímetros por lado, integra sistemas electrónicos, GPS y tecnología de comunicación LoRa, que permite transmitir información y dar seguimiento a su trayectoria durante el vuelo.

El proyecto es encabezado por Luis Javier Mona Peña, jefe del Departamento de Sistemas y Computación, y Jonam Leonel Sánchez Cuevas, responsable de proyectos de investigación, con la participación de estudiantes de la institución.

Impacto en la Formación Académica

Además de su propósito científico, la misión busca fortalecer la formación académica mediante la aplicación de conocimientos de programación, electrónica, telecomunicaciones y análisis de datos.

Una vez concluido el recorrido, el equipo contempla recuperar el dispositivo para analizar los registros obtenidos y aprovecharlos en futuras investigaciones relacionadas con la atmósfera y la calidad del aire.