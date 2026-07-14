Desaparece Ignacio Recio en Saltillo: Fiscalía activa búsqueda

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene activo un operativo de búsqueda para localizar a Ignacio Mario Recio Valenzuela, de 56 años, quien fue reportado como desaparecido después de que se perdió contacto con él la mañana del lunes 13 de julio.

De acuerdo con la información oficial, el hombre salió de su domicilio alrededor de las 7:00 horas con rumbo al despacho donde labora. Las investigaciones establecen que llegó al inmueble y abrió las instalaciones; sin embargo, minutos después abandonó el lugar y desde ese momento se desconoce su paradero.

Tras recibir el reporte, la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente y puso en marcha los protocolos de localización para tratar de establecer su ubicación.

Como parte de la ficha de búsqueda, las autoridades informaron que Ignacio Mario Recio Valenzuela mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, pesa 85 kilogramos, es de complexión regular, tez moreno claro, cabello corto canoso y ojos color café claro.

La dependencia solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a las labores de búsqueda. Los reportes pueden realizarse a través del número de emergencias 911 o al teléfono (844) 438-07-00.

Asimismo, la Fiscalía exhortó a la población a compartir la ficha de búsqueda, al señalar que cualquier dato puede resultar útil para localizar a Ignacio Mario Recio Valenzuela.