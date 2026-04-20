Récord en participación: Cabildo Infantil 2026 duplica propuestas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, dio a conocer que este año se duplicó la participación de niñas y niños para el Cabildo Infantil 2026, recibiendo un total de 8 mil 166 propuestas.

"Estamos muy contentos de la participación, el año pasado recibimos 4 mil 519 propuestas y este se duplicó, gracias a todos y cada uno de los que participaron de escuelas públicas y privadas estatales, federales y CONAFE de la zona urbana y rural", dijo.

Proceso democrático de elección de cargos

Como parte de las actividades del Cabildo Infantil 2026 se llevó a cabo el proceso democrático de elección de cargos, en el que se designó a Gael Emiliano Agundis Rodríguez como presidente municipal.

Realizado en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, con la presencia de Luly López Naranjo, las y los 21 niñas y niños seleccionados expusieron de manera oral su propuesta para implementarse en la ciudad.

Posteriormente se llevó a cabo el proceso democrático de selección de cargos, en el que participaron además estudiantes de nivel secundaria.

Agradecimientos y apoyo institucional

Luly López Naranjo agradeció el apoyo de la Secretaría de Educación para promover la convocatoria del Cabildo Infantil, así como de participación voluntaria y honorífica de 57 profesores que formaron parte del jurado.

Así como del Instituto Electoral de Coahuila, por el proceso de elección de cargos, así como la impartición previa del Taller Viva la Democracia con las y los 21 ganadores de este año.