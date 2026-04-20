Contactanos

Coahuila

Ayuntamiento de Saltillo apoya rehabilitación de viviendas en El Jazminal

En un acto de solidaridad, las autoridades municipales se unen para asistir a la población de El Jazminal afectada por daños en sus viviendas.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 20 abril, 2026 - 08:09 p.m.
Ayuntamiento de Saltillo apoya rehabilitación de viviendas en El Jazminal
Autoridades municipales apoyaron a familias del ejido El Jazminal tras afectaciones por lluvias.

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, personal del Ayuntamiento acudió al ejido El Jazminal para apoyar en la rehabilitación de viviendas que resultaron dañadas con las recientes lluvias.

Francisco Martínez Avalos, director de Protección Civil y Bomberos, se trasladó junto con su equipo de trabajo para valorar los daños, además de realizar la entrega de colchonetas, cobijas y otros apoyos.

"Derivado de las lluvias que se registraron se dañó un bordo cercano al ejido y hubo algunos encharcamientos, por lo que acudimos por instrucciones del alcalde Javier Díaz para apoyar a la población que lo requiere", dijo.

Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural asistió también para hacer entrega de paquetes alimentarios, así como llevar a cabo el censo de daños en algunas viviendas para su atención.

Estuvieron presentes también Julio Medrano, subdirector de Bomberos y Sergio Robles, suplente del Subdirector Operativo.

Las autoridades municipales reiteraron su disposición para apoyar en lo que requieran los habitantes del ejido El Jazminal.

1 / 1
Ayuntamiento de Saltillo apoya rehabilitación de viviendas en El Jazminal
Se entregaron insumos y se realizó un censo de daños para atender viviendas afectadas.

  • Ayuntamiento de Saltillo apoya rehabilitación de viviendas en El Jazminal

    Se entregaron insumos y se realizó un censo de daños para atender viviendas afectadas.

  • Ayuntamiento de Saltillo apoya rehabilitación de viviendas en El Jazminal
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados