Callejoneada Historias y Leyendas se realizará en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González invitó a las familias saltillenses a disfrutar de la Callejoneada "Historias y Leyendas" que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre en Distrito Centro.

"Es la segunda edición que realizamos como Municipio y la primera fue un éxito total, familias enteras disfrutaron de un ambiente de música, baile y tradición", dijo.

Mencionó que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevan a cabo este tipo de acciones a fin de promover el turismo y las actividades culturales en el Centro Histórico de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

El Alcalde mencionó que esta es la segunda edición que se realiza en la administración municipal, sin embargo, se han replicado más de 15 callejoneadas ciudadanas en el Centro Histórico.

La Callejoneada "Historias y Leyendas" se llevará a cabo de manera coordinada entre las Direcciones de Distrito Centro y Turismo, así como el Instituto Municipal de Cultura, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Carolina.

Iniciará a las 6:45 de la tarde en la plaza San Francisco donde se dará una breve explicación de las historias y leyendas de personajes importantes como las Señoritas Purcell, Benito Juárez y Pancho Villa, entre otros, contando con estudiantes de la Universidad Carolina caracterizados.

El recorrido seguirá con la música de 3 tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila, por la calle de Juárez pasando por General Cepeda y Bravo, para tomar Hidalgo y llegar al Centro Cultural Vito Alessio Robles, donde se contará con un grupo musical.

Durante este recorrido se pasará por sitios emblemáticos como la iglesia San Francisco, el Museo Rubén Herrera, el Casino, la Catedral de Saltillo, casa Santos Rojo y Casa Purcell.

¿Cuál es la invitación para las familias?

La Callejoneada se lleva a cabo de manera gratuita. Además, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, se contará con una degustación de bebidas de la región con un costo de recuperación de $100 pesos.

Para mayores informes o adquirir la pulsera para la degustación pueden contactarse vía WhatsApp al teléfono 844-327-77-68.