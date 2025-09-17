Bacheo en Saltillo: Gobierno Municipal intensifica labores

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo refuerza sus acciones de bacheo en calles al interior de colonias y barrios de la ciudad, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las y los saltillenses.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y con el impulso del Gobierno de Coahuila, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron en el bacheo de la calle Francisco I. Madero, de la colonia Arboledas Popular.

En este sector, al suroriente de Saltillo, cuadrillas pertenecientes al programa "Aquí Andamos" repararon el pavimento en el tramo que comprende entre las vialidades Plutarco Elías Calles e Ignacio Bustamante.

Estas acciones se suman a las que el Ayuntamiento de Saltillo ha realizado al interior de colonias y barrios como Las Teresitas, Fundadores, Las Palmas, Postal Cerritos, Colinas de San Lorenzo, Lomas del Refugio, Chapultepec, El Álamo, República, Roma, Alpes, Ojo de Agua, Centenario y Distrito Centro de la ciudad.

Asimismo, el alcalde Javier Díaz tiene a disposición el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún bache o servicio público, para su atención oportuna.