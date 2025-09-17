Venta ilegal de terrenos en Saltillo: consecuencias y acciones

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo advirtió a la ciudadanía sobre la venta ilegal de terrenos que se están ofertando a través de redes sociales en la colonia Ampliación El Salvador.

Se exhortó a la población a que, si observa alguna oferta en medios como Facebook, ya sea en Marketplace o grupos de ventas, acudir a la Dirección de Desarrollo Urbano o Catastro, para verificar que se trate de una venta legal.

Esto, toda vez que fue detectada la venta de terrenos en la colonia Ampliación El Salvador, mismos que son irregulares para uso habitacional.

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano se informó que previamente se colocaron sellos y se emitió la notificación correspondiente, ya que esta zona no puede ser fraccionada ni vendida.

Asimismo, quienes invadieron el terreno y ya habían limpiado la zona, tenían un procedimiento en contra con la PROPAEC y PROFAUNA por el ecocidio de las especies endémicas de ese sector.

Cabe señalar que, al ser zona natural protegida, no se autorizará la instalación de servicios básicos como agua potable y/o electrificación y quién pretenda venderla estaría incurriendo en diversos delitos, no solo en materia de protección del ambiente, sino también contra quién o quiénes paguen por la adquisición de un terreno que no puede ser vendido.

Asimismo, la autoridad puede realizar los procesos o procedimientos que por ley están estipulados para evitar que se realicen asentamientos irregulares en dicha área.