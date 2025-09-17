Requisitos para obtener la tarjeta 'Aquí Vamos Gratis' en Saltillo

Contactanos

Redaccion La Voz
17 septiembre, 2025
Estudiantes realizan el trámite para obtener su tarjeta "Aquí Vamos Gratis" en su universidad.

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó a la ciudadanía los requisitos para obtener la tarjeta del programa "Aquí Vamos Gratis", con el objetivo de mantener un proceso ágil y ordenado en la credencialización.

En el caso del cambio de tarjeta de Saltibus o NET deberán acudir con copia de la CURP, al momento se realizará el intercambio y se mantendrá el saldo que tengan en ese momento.

Para solicitar la tarjeta general por primera vez es necesario presentar ya sea copia de la CURP o copia del INE.

Ambos procesos pueden realizarse en cualquiera de los 10 puntos fijos de credencialización en la Presidencia Municipal de Saltillo; la Sala 3 de la Unidad Administrativa; DIF Saltillo; IMMUS; Biblioparque Norte; Biblioparque Sur; Multideportivo El Sarape; El Mirador; la Dirección de Fomento Económico; y la Dirección de Distrito Centro.

Quienes deseen solicitar una tarjeta preferencial por primera vez deben presentar en copias: la CURP y comprobante de estudios en el caso de estudiantes; la CURP y de la tarjeta del INAPAM o INE para adulto mayor; y la CURP y certificado emitido por el CREE, IMSS o ISSSTE para personas con discapacidad.

En el caso de las tarjetas preferenciales por primera vez, el trámite se realiza únicamente en la Presidencia Municipal de Saltillo, Unidad Administrativa, DIF Saltillo o en el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS.

Acercan a estudiantes las tarjetas del "Aquí Vamos Gratis"

Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Durango pudieron realizar el trámite en su propia escuela para obtener la tarjeta del "Aquí Vamos Gratis" y así acceder a las 2 rutas troncales gratuitas a partir del 1 de octubre.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, brigadas de credencialización se llevan a cabo al interior de diferentes escuelas y universidades a fin de agilizar el proceso de intercambio de tarjetas o la obtención por primera vez.

Se informó que los días jueves 18 de septiembre, viernes 19 de septiembre y lunes 22 de septiembre se llevarán a cabo brigadas de credencialización en la unidad de Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila, en horario de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Asimismo, se realiza la entrega de tarjetas del "Aquí Vamos Gratis" al interior de las colonias. Las brigadas estuvieron en los centros comunitarios ISSSTE, Oceanía y Valle de las Torres.

Este jueves 18 de septiembre estarán en los centros comunitarios de las colonias Lomas del Refugio, Virreyes y Vistas de Peña, en horario de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Puntos fijos de credencialización

El Ayuntamiento mantiene los 10 puntos fijos de credencialización en todos los sectores para comodidad de la ciudadanía.

Brigadas municipales acercan el programa de transporte gratuito a jóvenes saltillenses.
Alumnado accede a rutas troncales sin costo a partir del 1 de octubre.

