Requisitos para obtener la tarjeta 'Aquí Vamos Gratis' en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó a la ciudadanía los requisitos para obtener la tarjeta del programa "Aquí Vamos Gratis", con el objetivo de mantener un proceso ágil y ordenado en la credencialización.

En el caso del cambio de tarjeta de Saltibus o NET deberán acudir con copia de la CURP, al momento se realizará el intercambio y se mantendrá el saldo que tengan en ese momento.

Para solicitar la tarjeta general por primera vez es necesario presentar ya sea copia de la CURP o copia del INE.

Ambos procesos pueden realizarse en cualquiera de los 10 puntos fijos de credencialización en la Presidencia Municipal de Saltillo; la Sala 3 de la Unidad Administrativa; DIF Saltillo; IMMUS; Biblioparque Norte; Biblioparque Sur; Multideportivo El Sarape; El Mirador; la Dirección de Fomento Económico; y la Dirección de Distrito Centro.

Quienes deseen solicitar una tarjeta preferencial por primera vez deben presentar en copias: la CURP y comprobante de estudios en el caso de estudiantes; la CURP y de la tarjeta del INAPAM o INE para adulto mayor; y la CURP y certificado emitido por el CREE, IMSS o ISSSTE para personas con discapacidad.

En el caso de las tarjetas preferenciales por primera vez, el trámite se realiza únicamente en la Presidencia Municipal de Saltillo, Unidad Administrativa, DIF Saltillo o en el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS.

Acercan a estudiantes las tarjetas del "Aquí Vamos Gratis"

Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Durango pudieron realizar el trámite en su propia escuela para obtener la tarjeta del "Aquí Vamos Gratis" y así acceder a las 2 rutas troncales gratuitas a partir del 1 de octubre.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, brigadas de credencialización se llevan a cabo al interior de diferentes escuelas y universidades a fin de agilizar el proceso de intercambio de tarjetas o la obtención por primera vez.

Se informó que los días jueves 18 de septiembre, viernes 19 de septiembre y lunes 22 de septiembre se llevarán a cabo brigadas de credencialización en la unidad de Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila, en horario de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Asimismo, se realiza la entrega de tarjetas del "Aquí Vamos Gratis" al interior de las colonias. Las brigadas estuvieron en los centros comunitarios ISSSTE, Oceanía y Valle de las Torres.

Este jueves 18 de septiembre estarán en los centros comunitarios de las colonias Lomas del Refugio, Virreyes y Vistas de Peña, en horario de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Puntos fijos de credencialización

El Ayuntamiento mantiene los 10 puntos fijos de credencialización en todos los sectores para comodidad de la ciudadanía.