CANACO Saltillo promueve el Viernes Muy Mexicano para fortalecer comercios locales

SALTILLO, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Saltillo prevé aumentar entre 8 y 10 % la participación de negocios locales en la estrategia "Viernes Muy Mexicano", mediante recorridos por establecimientos y la entrega de reconocimientos a quienes se sumen a la iniciativa.

Juan Antonio Aguirre Valdés, presidente del organismo empresarial, explicó que el programa busca impulsar las compras en comercios locales a través de promociones diseñadas por cada negocio, de acuerdo con sus posibilidades y el giro de su actividad.

Como parte de estas acciones, la Cámara también visitará establecimientos de reciente apertura y negocios que hayan sido reinaugurados durante 2026. Durante los recorridos, aprovechará para reconocer a los comercios participantes en la estrategia.

Aguirre Valdés señaló que el "Viernes Muy Mexicano" se realiza cada semana y ha obtenido una respuesta favorable de comerciantes y consumidores, además de registrar un interés creciente de establecimientos por incorporarse.

A nivel nacional, el programa cuenta actualmente con más de 10 mil negocios participantes, cifra que, de acuerdo con el dirigente, refleja la disposición del sector para promover las ventas y fortalecer la confianza de los consumidores.

El presidente de la CANACO Saltillo reconoció que la incertidumbre económica representa desafíos para los empresarios; no obstante, afirmó que el comercio organizado mantiene sus esfuerzos para mejorar las condiciones de los negocios e impulsar alternativas que contribuyan a su crecimiento.

Indicó que la Cámara continuará promoviendo la incorporación de establecimientos locales, con el objetivo de consolidar el "Viernes Muy Mexicano" como una herramienta para incentivar el consumo, fortalecer la economía y respaldar al comercio organizado de Saltillo.