Candidatos independientes en Coahuila: fechas clave para 2026

SALTILLO, COAHUILA.– El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio a conocer el calendario oficial para quienes busquen participar como candidatos independientes en el proceso electoral local de 2026, así lo informó el presidente del organismo, Óscar Daniel Rodríguez.

De acuerdo con la autoridad electoral, la convocatoria para aspirantes independientes será emitida el 1 de diciembre. Posteriormente, la recepción de manifestaciones de intención se llevará a cabo del 31 de enero al 14 de febrero de 2026, periodo en el que los interesados deberán presentar su documentación ante el Instituto.

¿Qué fechas son clave en el proceso electoral?

También señaló que será hasta el 24 de febrero cuando el IEC emita el acuerdo con el listado de aspirantes que cumplen con los requisitos legales, paso indispensable para avanzar a la siguiente etapa.

A partir de ello, del 25 de febrero al 20 de marzo, los aspirantes autorizados deberán dedicarse a recabar el apoyo ciudadano, requisito clave para obtener la candidatura formal.

¿Cuál es la importancia de este calendario?

Por su parte, el presidente del organismo electoral destacó que estas fechas permiten dar certeza y transparencia al proceso, así como garantizar que la ciudadanía pueda participar bajo reglas claras y en igualdad de condiciones.