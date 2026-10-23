Saltillo aumentará becas y apoyos para promotores deportivos en 2027

SALTILLO, Coah. - Saltillo proyecta incrementar 15 % el número de becas para promotores deportivos y aumentar en la misma proporción el monto de los apoyos económicos durante 2027, con una inversión cercana a los dos millones de pesos.

Edgar Puentes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, informó que la propuesta presentada ante la Tesorería municipal también contempla incorporar entre seis y siete instructores para ampliar la cobertura del programa en colonias y espacios públicos.

Actualmente, el programa cuenta con 32 promotores deportivos que atienden de manera constante a 600 niñas, niños y jóvenes. La meta es superar los mil beneficiarios con atención regular y avanzar gradualmente hacia una cobertura de entre 40 y 50 % de los sectores de la ciudad.

El funcionario precisó que el incremento presupuestal está sujeto a la autorización correspondiente para el próximo año.

Los promotores son maestros de educación física que imparten actividades deportivas en parques, unidades deportivas, colonias y otros espacios públicos. La selección de las disciplinas se realiza mediante el diálogo con los habitantes, a fin de identificar sus intereses y las opciones que se adapten a las instalaciones disponibles.

El programa se evalúa cada trimestre para revisar la cantidad de alumnos atendidos por instructor y determinar los ajustes necesarios en cada sector.

Además de la matrícula permanente, los promotores organizan actividades de convivencia que involucran a padres de familia, hermanos y otros integrantes de los hogares. Estos eventos generan más de mil 200 beneficiarios adicionales.

Puentes explicó que la propuesta para 2027 contempla aumentar tanto la cantidad de becas como el monto que recibe cada instructor, con el propósito de reconocer su trabajo y ampliar la atención deportiva en la ciudad.

El titular del Instituto también destacó los convenios con clubes privados y organizaciones de la sociedad civil para ampliar la oferta de disciplinas y mejorar los servicios dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

Entre los clubes mencionó a San Isidro, Campestre, Saltillo Soccer, Halcones y Vinos de Saltillo, además de asociaciones estatales de softbol, tiro con arco y ciclismo.

Como parte de esta colaboración, el Ayuntamiento y la Asociación Coahuilense de Softbol y Baseball 5 pusieron en marcha una academia en el Biblioparque Sur, donde también instalaron dos canchas con medidas oficiales que podrían albergar competencias estatales, regionales o nacionales.

Asimismo, en el Biblioparque Norte se implementó la Academia Municipal de Tiro con Arco, en coordinación con la asociación estatal de esta disciplina.

Puentes señaló que la participación conjunta del gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones deportivas permite ampliar la cobertura y ofrecer atención de mayor calidad.