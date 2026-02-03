Cáritas de Catedral inaugura nuevas oficinas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con más de tres décadas de servicio ininterrumpido a los sectores más vulnerables de la ciudad, Cáritas de Catedral celebró la inauguración oficial de sus nuevas oficinas, ubicadas en la calle de Juárez, entre General Cepeda y Bravo, en el Centro Histórico de Saltillo.

Durante el acto inaugural, David Rodríguez García, presidente del Patronato de Cáritas de Catedral, destacó que la asociación cumple 35 años de atención comunitaria, desde que inició a principios de los años noventa por iniciativa del entonces párroco de Catedral, el padre Humberto González, junto con un grupo de 12 matrimonios comprometidos con la labor social y cristiana.

Rodríguez García recordó que, a lo largo de su trayectoria, ha participado activamente en áreas como tesorería y atención directa, acompañado de su esposa, y subrayó que el crecimiento de Cáritas ha ido de la mano con la diversificación de sus servicios.

¿Cuántos servicios ofrece Cáritas de Catedral?

Actualmente, la organización brinda entre 800 y 900 servicios mensuales, cuando en sus inicios apenas alcanzaba entre 50 y 100 atenciones.

Entre los principales apoyos que ofrece Cáritas de Catedral se encuentran consultas médicas generales y dentales, entrega de medicamentos, despensas, apoyo psicológico, aparatos ortopédicos, bazar de ropa usada, atención a migrantes, así como referenciación a médicos especialistas y estudios de laboratorio.

Los beneficiarios principales son adultos mayores, niños y personas de escasos recursos, tanto de la zona centro como de colonias periféricas y comunidades rurales.

¿Cómo se financia Cáritas de Catedral?

El presidente del Patronato explicó que, si bien la demanda de servicios ha crecido, la operación se ha sostenido gracias al respaldo de bienhechores, donativos de medicamentos y diversas actividades de recaudación, como la venta de alimentos durante celebraciones religiosas. Señaló que la necesidad económica mensual promedio oscila entre 30 mil y 50 mil pesos, lo que permite mantener los programas activos.

Además de la atención regular, Cáritas participa en fechas especiales como el Día Mundial de los Pobres, Navidad, Día del Niño y Día de la Madre, así como en campañas invernales como "Abriga un Corazón", destinadas a comunidades de la periferia, ejidos del Cañón de Ramadero y la Casa del Migrante. De manera quincenal, también se apoya a 50 adultos mayores con la entrega de despensas de la canasta básica.

Rodríguez García agradeció el apoyo del obispo de Saltillo, don Hilario González, así como de los padres Juan Manuel Ledezma y Gamaliel, y del personal de la Catedral, por la asignación y apertura de las nuevas instalaciones, las cuales permitirán mejorar la calidad de los servicios, integrar la operación en un solo espacio y continuar creciendo en beneficio de quienes más lo necesitan.