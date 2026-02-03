Alcalde de Saltillo convoca a sorteo Por Amor a Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a las y los contribuyentes que pagaron su impuesto predial en el mes de enero a estar al tanto, ya que este miércoles 4 de febrero se realizará el primero de los sorteos Por Amor a Saltillo, con 10 premios de 100 mil pesos en efectivo cada uno.

Díaz González dijo que el sorteo se realizará a las 10:00 de la mañana en la planta baja de la Presidencia Municipal, por lo que la ciudadanía puede acudir para atestiguar este acto, o bien, seguirlo a través de las redes oficiales del Gobierno Municipal de Saltillo.

"Agradecemos a las y los contribuyentes que cumplieron en enero con el pago de su predial; uno de los beneficios es precisamente participar en este sorteo que realizaremos con estos premios en efectivo", comentó el alcalde.

Díaz González destacó la responsabilidad de la población de Saltillo en el pago del predial, ya que esto permite a la administración municipal contar con recursos para implementar programas en beneficio de la comunidad.

Detalles del sorteo y premios

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que durante el mes de febrero se ofrece un 10 por ciento de descuento en el pago del predial y la posibilidad de participar en la rifa de 100 premios de 10 mil pesos en efectivo cada uno.

Álvarez Cuéllar comentó que siguen disponibles las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; así como la caja del Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Opciones de pago del predial

También se mantienen los módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, que operan de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

O bien, puede hacerse el pago en línea, las opciones son en el portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo, en www.saltillo.gob.mx; en la plataforma Saltillo Fácil, en www.saltillofacil.gob.mx; o bien, en Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/.

Finalmente, puede pagarse también a través del Chat Bot del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 "Consulta de adeudo y pago predial", escribiendo la clave catastral y el nombre completo.