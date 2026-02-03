Saltillo mejora su imagen urbana y seguridad con poda y limpieza

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad, mejorar la imagen urbana y dar mantenimiento adecuado a las áreas verdes, el alcalde Javier Díaz González instruyó los trabajos de poda y eliminación de ramas secas de las palmas ubicadas en el bulevar Francisco Coss.

Como parte del programa permanente de mantenimiento preventivo para reducir riesgos para peatones y automovilistas, especialmente durante la temporada de vientos y lluvias, el Gobierno de Saltillo realiza estas acciones para evitar que ramas secas puedan desprenderse y poner en riesgo la integridad de la población.

Javier Díaz informó que el retiro oportuno de ramas secas favorece la salud de las palmas de la especie Washingtonia, al prevenir la proliferación de plagas y enfermedades; además de evitar la acumulación de residuos en el camellón central y banquetas de la zona.

Estas acciones se llevan a cabo en el tramo que comprende del bulevar Isidro López Zertuche hasta Paseo de la Reforma; además de replicarse en los principales bulevares de la ciudad, así como en áreas verdes municipales.

Limpieza en la colonia Vicente Guerrero

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" atendió los reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot "Saltillo Fácil" al 844-160-08-08, y acudió a las calles de la colonia Vicente Guerrero.

En este sitio, brigadas municipales realizaron acciones de limpieza profunda y deshierbe en los distintos callejones de esta zona habitacional, como los ubicados entre las calles 13, 40, 42 y 44.

Cuadrillas eliminaron desechos orgánicos, basura y escombro acumulado, a fin de evitar la proliferación de fauna nociva y focos de infección; además de incrementar la seguridad entre las y los vecinos de este sector al sur de la ciudad.

Mantenimiento en áreas verdes de Saltillo

Al norte de Saltillo, brigadas de "Aquí Andamos" intervinieron con trabajos de limpieza general, poda y deshierbe en las diferentes áreas del Parque Perrón y la plaza pública ubicada en el fraccionamiento Los Pinos.

En este espacio, ubicado entre las calles Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, las y los vecinos pueden ahora disfrutar, junto con sus seres de compañía, de áreas limpias y ordenadas.

En el sector Oriente, el Gobierno Municipal retiró basura y deshierbó las diferentes áreas de camellón y vialidades laterales del bulevar Fundadores, en el tramo entre el bulevar Morelos y el bulevar Misión Santa Lucía.

Asimismo, continúan las labores de atención tras los fuertes vientos registrados en días recientes que afectaron a la región.

Personal municipal retiró un árbol caído debido a las inclemencias del clima, en terrenos de un taller mecánico ubicado sobre la calle José Cárdenas Valdez, en la colonia Guanajuato.